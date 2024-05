Zoe de gran hermano genera preocupación con imágenes virales

Unas preocupantes imágenes de Zoe, la última eliminada de Gran Hermano, han generado un gran revuelo en las redes sociales y han alarmado a los seguidores del programa. En las imágenes, se ve a Zoe visiblemente asustada en la calle, lo que provocó críticas hacia la producción del reality show por no cuidar adecuadamente a sus participantes.

El incidente ocurrió cuando el cronista Alejandro Castelo se acercó a Zoe a la salida de una productora en Palermo. "¿Viste que habló tu ex, o tu novio, y dijo que iba a iniciar acciones legales contra tu mamá?", le preguntó Castelo. Zoe, tratando de esquivar el tema, respondió rápidamente: "No es mi ex, es mi novio".

"Perdón, no quiero hablar de esto. No sé nada, todavía no vi nada," agregó Zoe mientras intentaba alejarse del periodista. La joven, que fue la participante más joven en esta edición de Gran Hermano, se subió a un auto y se fue, claramente afectada por la situación.

En el programa LAM, el conductor Ángel De Brito comentó las imágenes que rápidamente se viralizaron. "El próximo GH Telefe lo tienen que hacer en una cárcel así los noteros," expresó De Brito, criticando la forma en que la producción manejó la situación.

"La llevaban a la chica como a una delincuente," añadió De Brito, refiriéndose a la manera en que Zoe era acompañada por una productora para evitar que hable con otros medios que no fueran los del canal donde se emite el reality show. La panelista Yanina también expresó su preocupación, diciendo: "¿Son esclavos? Esto es peligroso."

Por su parte, Mariza Balli comentó: "Después los chicos se creen que son Dios," destacando los efectos negativos que la exposición mediática puede tener en los jóvenes participantes. De Brito concluyó: "Lo peor es que después pasa el tiempo y a estos pibes los escupen, no los dejan ni entrar a la productora."

Este incidente ha generado un debate sobre el bienestar y la protección de los participantes de reality shows, especialmente aquellos que son jóvenes y vulnerables. Las imágenes de Zoe han dejado claro que se necesita un mayor cuidado y apoyo para quienes participan en este tipo de programas, tanto durante como después de su participación.