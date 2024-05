La noche que se esperaba llena de música y alegría se vio empañada por la tristeza cuando Emilia Mernes, entre lágrimas y con la voz entrecortada, anunció la cancelación de su espectáculo en el Movistar Arena. Más de 14 mil fanáticos, ansiosos por disfrutar de la música pop de la joven artista, se vieron sorprendidos y angustiados por la inesperada noticia.

"Me siento muy mal, no voy a poder hacer el show de hoy. Quiero pedirles disculpas de corazón, realmente no puedo", expresó Emilia visiblemente afectada. Explicó que su estado de salud no le permitía presentarse, haciendo referencia a las indicaciones del médico. La noticia dejó consternados a los presentes, quienes expresaron su apoyo y comprensión hacia la cantante.

La suspensión del concierto llevó a la reprogramación del evento para el martes 7 de mayo, manteniendo el horario original. Desde la producción del espectáculo se emitió un comunicado explicando la situación y anunciando la nueva fecha, así como la reprogramación de los conciertos en Uruguay.

Entre los asistentes al evento se encontraban destacadas figuras del ámbito musical como Lali Espósito y Cazzu, quienes brindaron su apoyo a Emilia en este difícil momento. La joven cantante, reconocida por su álbum ".mp3" y su destacada participación en eventos como el "Festival Equal" de Spotify, continúa con su gira en Buenos Aires, con una propuesta escénica impactante que ha cautivado a miles de seguidores.