Ben Affleck y Jennifer Lopez se encuentran atravesando uno de los peores momentos de su relación. Desde Hollywood llegan fuertes noticias que indican que la emblemática pareja está a punto de terminar su romance, aunque aún no se ha oficializado su separación.

Ambos estarían pasando por un profundo cuadro de estrés. Para Ben Affleck, todo se encuentra terminado, pero para Jennifer Lopez no, y por eso en la presentación de su última película, donde él se ausentó, López decidió llevar su anillo de bodas.

La pareja, que decidió sellar su amor en 2003, nunca imaginó que su relación podría terminar de esta manera. En caso de confirmarse su separación, se enfrentarán a un divorcio millonario que podría batir récords, superando incluso la ruptura de Michael Jordan y Juanita Vanoy, que se cerró en 168 millones de dólares.

Según el portal español Vanity Fair, la fortuna conjunta de Ben Affleck y Jennifer Lopez supera los 500 millones de euros. Un detalle no menor es que, previo a comenzar su romance con Affleck, la riqueza de López se estimaba en 375 millones. Fuentes cercanas a la pareja, citadas por Infobae, confirmaron que Affleck ha abandonado el hogar familiar.

"Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar," remarcaron.

Uno de los principales motivos que deterioraron la relación es la reacia actitud de Affleck hacia la prensa, mientras que Jennifer Lopez mantenía una postura opuesta, lo que llevó a fuertes discusiones en la pareja.

Si bien todavía no se ha confirmado oficialmente la separación, la situación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue siendo tensa y su posible divorcio está en camino de convertirse en uno de los más caros en la historia de Hollywood.