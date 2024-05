Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en 2004 cuando el actor estaba casado con Jennifer Aniston. En 2005, tras su separación de Aniston, comenzaron a aparecer juntos en público. En 2016, Jolie solicitó el divorcio de Pitt y pidió la custodia de sus seis hijos: Vivienne, Zahara, Knox, Maddox, Pax y Shiloh.

En las últimas horas, Hollywood se ha visto sacudido por la noticia de que Vivienne, una de las hijas de Brad Pitt y Angelina Jolie, ha decidido dejar de usar el apellido de su padre. Vivienne tiene 15 años y ha participado en la producción del musical "The Outsiders" en Broadway, junto a su madre.

Angelina Jolie expresó su alegría por la participación de Vivienne en la producción del musical, mencionando que "Ella ayudó en todo lo que pudo y aprendió mucho de Justin Levine y de todo el equipo creativo." Además, Jolie comentó: "Viv me recuerda a mi madre, en el sentido de que no se concentra en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos. Ella es muy reflexiva y sería acerca del teatro, y trabaja duro para comprender mejor cómo contribuir."

La drástica decisión de Vivienne de no usar el apellido Pitt ha generado gran polémica y especulaciones sobre la relación con su padre. Aunque se desconoce si el cambio es definitivo o si se trata de un nombre artístico, la decisión resuena en un contexto de tensión familiar.

No es la primera hija del ex matrimonio que no usa el apellido Pitt. Zahara, la hija mayor, se presentó en la universidad con el nombre Zahara Marley Jolie.