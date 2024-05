estrategia en marcha: virginia apunta a furia en gran hermano

Algún día iba a pasar. En algún momento tenía que suceder. El reloj no para nunca y, tarde o temprano, los enfrentamientos entre los grandes candidatos a ganar Gran Hermano iban a llegar. No iban a ser todo amagues, todo amor y paz hasta la final. Y lo que algunos presagiaban está empezando a ocurrir: una de las principales jugadoras soltó amarras y comenzó la lucha final contra otra de las más grandes protagonistas de la temporada.

En estas horas, Virginia Demo comenzó a apuntar y a direccionar sus cañones nada más y nada menos que contra Furia, para muchos la máxima aspirante al trono de esta edición y, para casi todos, el principal escollo que tienen La Virqueen, el Chino Martín Ku, Bautista Mascia y Emma Vich para llevarse el premio mayor. No es que hubo un complot ni una idea conjunta. Virginia se cortó sola y arremetió contra La Pelona.

"Yo de pelotuda no tengo nada," avisó Virginia, enérgica y firme, en una charla que mantuvo con algunos de los participantes que aún quedan en pie. Posteriormente comentó: "Yo ya sé que Furia viene por mí, en cualquier momento se la agarra conmigo. Ya sé eso, no hace falta que me lo digan."

En ese momento, lo que siguió fue una suerte de declaración de guerra de Virginia contra Furia. "Yo me la paso por abajo," exclamó la jugadora que más creció desde que entró a la Casa con timidez y casi pidiendo permiso hasta para decir hola. Posteriormente la calificó: "Es de manual esta chica, por favor," argumentó para describirla.