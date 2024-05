Mauro revela su verdadero sentir hacia Furia tras salir de Gran Hermano

Mauro D'Alessio no se guardó nada al hablar sobre su experiencia con Furia, la participante más aguerrida de Gran Hermano, tras su salida del reality. El ex jugador reveló que, aunque inicialmente toleró muchas cosas de ella pensando que eran parte del juego, llegó un punto en el que encontró su comportamiento simplemente insoportable.

"Cuando estuvimos muy cerca, me banqué un montón de cosas de ella y se las toleré pensando en que eran parte del juego", admitió Mauro sobre su relación con Juliana Scaglione durante su tiempo en el programa. Sin embargo, añadió con brutal honestidad: "Todos tenemos cosas, pero llegué a un punto en el que era insoportable".

En cuanto a los encuentros íntimos que tuvo con Furia, Mauro sorprendió al revelar que se sintió obligado a participar. "Sí me acosté porque me obligó básicamente", confesó, explicando que prefería dormir solo pero cedió a la presión.

Ante las críticas de Gastón Trezeguet en El debate, quien insinuó que Mauro no tuvo la valentía de cortar la relación del todo con Furia, el ex jugador respondió con contundencia: "¿Yo no tenía huevos? Le dije en la cara que no quería jugar con ella".

Mauro también sugirió que Furia estaba dolida porque él se negó a seguir jugando con ella, ya que no compartía algunas de sus acciones. "Ella hace cosas para jugar que yo no las comparto", afirmó, dejando en claro sus motivos para poner fin a su relación con la participante.