Luego de su dolorosa y mediática separación de Facundo Moyano, Eva Bargiela ha dejado en claro que su presente es muy distinto. Feliz, a los besos y bailando muy cerquita de un famoso futbolista, así se la vio a Eva en un boliche del circuito porteño.

¿Quién es el deportista con quien empezó una relación? Al igual que su ex marido, se trata de otro “hijo de”, en este caso, es Gianluca Simeone, hijo del Cholo Simeone, ex futbolista de la Selección argentina y actual DT del Atlético de Madrid.

Luego de jugar una exitosa temporada en Verona, Gianluca se pasó al Tudelano de la Segunda Federación de España. Aprovechando un descanso, voló a Buenos Aires para disfrutar de tiempo con su nueva novia, con quien ya había señales de un romance.

Los indicios y señales de que “algo” estaba pasando entre Eva y Gianluca empezaron a evidenciarse en las redes, a partir de algunos comentarios, likes y cariñosos idas y vueltas en las fotos y posteos de ambos. Sin embargo, hasta ahora no había pruebas del romance.

Los videos que lo prueban todo muestran a Eva y Gianluca compartiendo momentos de cercanía y afecto en un boliche, confirmando así su relación.

El brutal modo en el que Facundo Moyano anunció su separación de Eva Bargiela

La separación de Facundo Moyano fue dolorosa para Eva Bargiela por el modo en que se supo. "Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?", le preguntaron a Moyano, y él lanzó: "Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde".

Ante esto, la ex azafata de Guido Kaczka dijo: “Yo hubiese preferido mantenerlo puertas adentro y no se pudo, fue decisión de él. No mantenemos conversación. Es una relación completamente terminada. La conversación que podemos llegar a mantener es capaz por cosas que haya que resolver, pero nada más”.