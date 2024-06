El miércoles 12 de junio, Rosina Beltrán vivió uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. Durante el programa de streaming de Gastón Trezeguet, en pleno vivo, Beltrán sufrió una caída que la dejó desparramada en el suelo, protagonizando un bochornoso incidente frente al público.

Lo más sorprendente fue que algunos espectadores culparon a Furia por este blooper, a pesar de que la entrenadora personal se encuentra participando en Gran Hermano y no tenía ninguna posibilidad de haber causado el incidente. Este episodio comenzó cuando el conductor del programa, Gastón Trezeguet, le pidió a Beltrán y a Coti Romero que realizaran una coreografía de baile. La canción elegida fue un tema de Lowrdez de Bandana en honor a Juliana Scaglione, una de las competidoras de Gran Hermano.

En medio de la coreografía, Beltrán tropezó y terminó en el piso del estudio. Gastón Trezeguet no pudo contener la risa y exclamó: “¡Se mató, Rosi!”. Desde el fondo, Alfa añadió: “Fue la maldición de Furia”, haciendo referencia a la entrenadora personal.

Opinión de Rosina Beltrán sobre Furia:

Durante una de las galas de eliminación de Gran Hermano, Beltrán expresó su sentir respecto a los actos de violencia de Furia: "Me gustaría que se queden Bauti y Nico. La verdad es que no me gustó nada lo que vi ayer cuando entré a la casa, las agresiones de Furia…”.

Además, añadió: "Yo estaba con una adrenalina tremenda. La gente me dijo ‘cómo le había mandado un saludo a Furia después de las barbaridades que dijo de mí’, pero yo no iba a mandarle mala energía ni loca a una persona que está súper vulnerable, con seis meses de aislamiento…”.

El incidente en el programa de streaming de Gastón Trezeguet y los comentarios sobre la maldición de Furia solo han añadido más tensión a una situación ya complicada. Habrá que seguir de cerca los próximos movimientos de Rosina Beltrán y cómo se desarrollan los acontecimientos en Gran Hermano.