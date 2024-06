La influencer Gaby Ovelar ha respondido a las críticas por aparecer maquillada en varios de sus videos, dejando en claro que su objetivo no es gustar a los hombres, sino llamar la atención de otras mujeres.

“Una disculpa a todos los hombres si se ofenden por lo que les voy a decir. En lo personal y muchas de las mujeres que conozco no se maquillan para gustarte a vos. Nos maquillamos para nosotras, para las niñas que nos ven por la calle y dicen ‘quiero ser como ella cuando sea grande’. O para que tu amiga te vea y te diga que hermosa estás y no para vos, no para gustarte a vos”, expresó Ovelar.

La comunicadora y top influencer ha sido clara en su mensaje, subrayando que el maquillaje es una forma de autoexpresión y empoderamiento para ella y muchas otras mujeres. Con sus palabras, busca desafiar la percepción de que las mujeres se maquillan únicamente para atraer la atención masculina.