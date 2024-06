7 de junio de 2024 - Agostina Spinelli y el conductor de Gran Hermano, Santiago Del Moro, protagonizaron un picante cruce en vivo durante el programa. La ex jugadora confrontó a Del Moro por considerar que defendía a Juliana Scaglione, más conocida como Furia, quien ha sido el centro de numerosas polémicas dentro de la casa.

“No estamos discutiendo cuestiones de estado, es un simple juego”, explicó Santiago Del Moro en un intento de suavizar las críticas hacia Furia, quien ha sido objeto de controversia por sus comportamientos y reacciones dentro del reality. Sin embargo, Del Moro decidió imponerse y plantear su opinión sobre la situación.

“Claro, bancátela Joel, tenés que aguantártela, es un juego nada más”, ironizó Ceferino Reato, uno de los panelistas del programa de Telefe. “Joel no se la aguantó y se fue...”, comentó Santiago en respuesta a su compañero de trabajo.

Agostina Spinelli no tardó en responder: “Pero Santi, a mí cuando me levantó Mauro vos mismo me dijiste que ellos están aislados, que toman todo mal, que no estuvo bueno... bueno, ¿es un juego para todos o es un juego para ella?”, cuestionó Spinelli, destacando una aparente inconsistencia en el tratamiento de los jugadores.

“No me entendiste o me expresé mal yo... lo que quise decir es que los aislados son ellos y cualquier gesto ellos lo potencian”, respondió Del Moro, tratando de aclarar su postura.

El justificativo de Del Moro continuó: “De hecho te citaba lo que dijo Paloma, que fue una pavada pero ellos lo sintieron como un puñal”, se defendió Del Moro, refiriéndose a una de las ex participantes del reality.