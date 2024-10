El romance entre Amalia Yuyito González y el presidente Javier Milei se ha ganado un espacio tanto en el espectáculo como en la política. A pocos meses de confirmarlo públicamente, la relación ha crecido con el tiempo, y hace unos días, la conductora reveló que comenzaron a ejercitarse juntos en el gimnasio de la Quinta de Olivos. Esto sorprendió a sus seguidores, especialmente tras los rumores de que Milei habría construido esa sala para ella, lo que llevó a Yuyito a desmentirlo: "No lo hicieron para mí", afirmó en su programa.

Durante la emisión de Empezar el día (Ciudad Magazine), Yuyito fue contundente: “La semana pasada mencioné en el programa que había comenzado a hacer ejercicio. Facundo Ventura me preguntó dónde, y le dije que en Olivos, lo que llevó a especulaciones sobre si había un gimnasio allí”. González aclaró que lo estaba usando con Milei, pero luego se dio cuenta de la confusión: “Me frené y dije: 'No lo tenía que decir'. Aparecieron los de siempre diciendo que me armaron un gimnasio en la Quinta...”.

Sin rodeos, aclaró el malentendido: “No me construyeron nada. Solo usé una sala con equipos para hacer ejercicio que ya estaba ahí”, dijo. Haciendo referencia a los residentes de Olivos, añadió: “¿Alguien vio camiones con ladrillos o aparatos? No, porque eso no ocurrió”. Recalcó que las instalaciones estaban desde gestiones anteriores y enfatizó: “¿Es malo hacer ejercicio? No lo creo”.

Yuyito reflexionó sobre la posible confusión: “El otro día mencioné que estaba haciendo gimnasia con mi novio, luego recordé que también es el presidente. Hay una línea fina entre hablar de mi pareja o de él como jefe de Estado. Quizás no debí decirlo”, admitió.

No es la primera vez que González habla de su relación con Milei. En otra ocasión, mencionó su compromiso con él: “Hago todo lo posible para cuidar esta relación. A veces la gente me dice: ‘Cuidalo al presidente’. Estoy dando lo mejor de mí”.

Además, hace poco comentó su deseo de convivir con Milei en Olivos: “En algún momento me voy a mudar. Ya lo hablamos, y ambos queremos pasar más tiempo juntos”, expresó, dejando entrever el siguiente paso en su relación