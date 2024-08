Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ratifico que no recibió un pedido de ayuda de parte de Fabiola Yañez, como lo declaro la ex primera dame, quien aseguro que la ex ministra no le habría brindado asistencia mientras sufría violencia de genero de parte del ex presidente Alberto Fernández.

La ex funcionaria presentó capturas de chats de Whatsapp que mantuvo con Yañez, desmintiendo que la ex primera dama le hubiera pedido ayuda en ese contexto.

Pruebas certificadas por escribana

En una entrevista con Noticias Argentinas, Mazzina informo que las capturas de los mensajes intercambiados con la ex primera dama se encuentran ”certificados por escribana” y fueron entregados en “un escrito con todo el relato”. Estos chats evidencian que las conversaciones se centraron en temas específicos relacionados con Mujeres y Género. Las capturas presentadas desmienten a la ex primera dama, sobre su declaración, cuando dijo que charlo el asunto con Mazzina

Uno de los mensajes presentados como prueba, muestra a Yañez expresando que sintió “una empatía muy grande” con Mazzina, y señalando que ambas “podían hacer grandes cosas juntas si se lo proponían”. De la lectura de las imágenes, se puede apreciar que el intercambio contradice las afirmaciones de la ex primera dama sobre haber pedido apoyo ante una situación de violencia de género.

La semana pasada, Mazzina presentó un documento ante la fiscalía de Ramiro González, donde negó categóricamente las declaraciones de Yañez. En su argumentación , Mazzina señaló que la primera vez que se contacto con la ex primera dama se ocurrio el 22 de abril de 2023, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, donde también estuvo presente el presidente. Desde entonces, su comunicación con Yañez se limitó a temas laborales a través de Whatsapp.