Mauricio D’Alessandrol ,ex diputado macrista y esposo de Mariana Gallardo la letrada que patrocina Fabiola Yáñez en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández, brindó una entrevista a Splendid AM 990 donde dejó declaraciones contundentes sobre el avance del expediente y los recientes rumores en torno a la supuesta pérdida del celular de la ex Primera Dama.

D’Alessandro desmiente que Fabiola Yáñez haya perdí el celular

D’Alessandro desmintió las versiones que sugerían que Fabiola Yáñez había perdido su celular, una pieza clave en la investigación. “No existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables como en esta. No es cierto que Fabiola Yañez perdió el celular. Generan una contradicción entre mi pareja y yo y nadie en el expediente dijo que se había perdido el celular”, aseguró el ex legislador. Esta aclaración surgió tras especulaciones que señalaban que la pérdida del dispositivo podría dificultar el avance de la investigación.

Según D’Alessandro, el ex mandatario Alberto Fernández “tenía una persona, de nombre Cristian, que se encargaba de sus cuestiones tecnológicas, y varias veces le pidió el teléfono a Fabiola». Además, insinuó que Fernández podría haber querido hacer creer que Yáñez había perdido el teléfono: «Puede ser que el propio Alberto haya pensado que podía garantizar que Fabiola había perdido el teléfono, sino no hay razón alguna para semejante afirmación. Ella tiene el teléfono, tiene la nube, tiene todo”.