No deja de crecer la importación de maquinaria y aparatos, llegando a un incremento del 50% interanual en marzo, y en algunos productos, el incremento llega a casi el quíntuple de lo que ingresaba hace un año. Para algunas industrias metalúrgicas la realidad es dramática, se trata de un escenario que mezcla la sustitución de procesos completos de producción: una recesión que no cesó en partes de la cadena clave, como es la fundición; la caída del consumo, etc .

En el caso de las herramientas y materiales, el alza es del 30%. El dólar mayorista a $1060 al que acceden las compañías, que compran todo tipo de bienes en el exterior, es $30 más bajo que hace un mes, cuando accedían a un tipo de cambio a $1095.

El tiempo de cambio a $1000 que busca Milei convidado con mayores aumentos en la energía y la logística, más la baja de aranceles, hacen imposible la supervivencia de parte del entramado industrial del país.

