La oposición se prepara para hacer un inédito vacío a un presidente, esta noche cunado se dirija Milei a la Asamblea Legislativa .La actividad oficial comenzara este sábado a partir de las 21, con medio hemiciclo de la Cámara de Diputados despoblado.

Los legisladores de buena parte de la oposición optaron por no estar presentes para no legitimar los últimos accionares al mandatario. En el caso de los diputados Unión por la Patria, que en la noche del jueves definieron no asistir al evento, habrá un grupo de legisladores que seguirá las palabras del jefe de Estado desde el Palacio del Congreso, pero sin pisar el recinto.

Desde la Izquierda hasta un sector del radicalismo, pasando Unión por la Patria decidieron vaciarle el recinto a Milei. Tampoco estarán la totalidad de los bloques provinciales como Innovación Federal o incluso los dos diputados del Partido Socialista, que estarán en Uruguay, participando de la asunción del nuevo presidente, Yamandú Orsi.