A mediados de mayo de 2012, Marta Landívar, psicóloga de 37 años, fue hallada muerta en su vivienda en el Barrio Golf Chico de Pinamar. El 20 de ese mes, amigas de la víctima llegaron a su casa al no obtener respuesta de ella y encontraron el cuerpo a través de una ventana. Los forenses confirmaron que la mujer había recibido un disparo en el pecho y otro en la mano. El proyectil del pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y perforó la aorta, provocando una hemorragia. El crimen no parecía ser un robo, ya que no hubo desorden en el lugar. Un funcionario municipal relacionado con la víctima fue arrestado, pero luego liberado por falta de pruebas. El caso, con muchas idas y venidas, permaneció sin resolver. Hace dos años, la Fiscalía General de Dolores encargó a la PFA investigar nuevamente el caso.

Este lunes, detectives de la División Homicidios de la Policía Federal arrestaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias "Pipa", el nuevo principal sospechoso del asesinato de Landívar. Mallol, de 37 años, tenía domicilios en Mar del Plata, Ituzaingó y Castelar, lo que complicó su localización. Fue rastreado a través de sus compras en línea, lo que permitió a los detectives viajar hasta Mar del Plata para su captura.

Mallol se convirtió en el principal sospechoso debido a varias coincidencias. Era primo de un paciente de Landívar y se le vinculaba a una banda de ladrones dedicada a los robos en la zona. Además, tenía un pedido de captura por hurto y defraudación con tarjeta de crédito. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que lo relacione directamente con el crimen.