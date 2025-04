En la fase final del juicio contra el exlegislador misionero Germán Kiczka y su hermano Sebastián, los acusados ampliaron sus declaraciones. Ambos enfrentan cargos por descargar y distribuir material de abuso sexual infantil. Durante la décima jornada del juicio en los Tribunales de Posadas, los hermanos, que comparten celda, volvieron a declarar. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el exlíder del partido Activar solicitó aclarar detalles sobre un pendrive que contenía los videos acusatorios.

Germán explicó que el dispositivo era suyo y lo usaba para estudiar a distancia, pero que luego se lo había dado a un familiar. Aseguró que no tenía el pendrive en su poder, aunque se mostró preocupado al descubrir que ya no lo tenía. Relató que al preguntarle a su hermano Sebastián, este le comentó que había usado el pendrive y lo había devuelto a su casa, aunque admitió que eso no fue lo que ocurrió. Además, mencionó que Sebastián le dijo que había borrado los archivos en una computadora.

Germán negó estar involucrado en grupos de Telegram donde se compartían imágenes de abuso sexual infantil. Aseguró que nunca participó ni se involucró en esas conversaciones virtuales. También dedicó tiempo a explicar un canal de YouTube llamado “El show de magia del Tío Germán”, creado como un pasatiempo familiar. Detalló que los videos mostraban a tres menores de edad, y expresó su dolor por cómo esa actividad se había tergiversado para asociarla con algo negativo.

Durante el juicio, también declaró la novia de Germán, María Alejandra Fassa, quien, aunque no respondió preguntas sobre su relación o conversaciones con él, explicó su vínculo con su cuñado.

Por su parte, Sebastián Kiczka reiteró que no sabía que era ilegal ver esos videos en Internet. Reconoció que accedió al contenido cuestionado en la casa de su hermano y explicó que, durante una noche de cerveza, miró los videos sin pensar en las consecuencias. Aseguró que intentó borrar todo para no dejar rastros, pero olvidó el pendrive.

En su primera declaración, Sebastián había intentado desvincular a su hermano de los hechos, pidiendo disculpas por involucrarlo en el caso.

El veredicto final será anunciado este miércoles 16 de abril a las 8:30 a.m. por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante), en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales en Posadas.