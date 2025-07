Esta mañana, en el barrio porteño de Recoleta, se produjo un grave accidente cuando un colectivo embistió a una mujer que esperaba para cruzar en una esquina y luego chocó contra un semáforo en el mismo lugar, dejando 13 heridos. Según fuentes policiales consultadas por Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 7:30, tras múltiples llamados al 911 que informaban sobre un choque con lesionados. Al llegar, los agentes de la Comisaría Vecinal 2-B confirmaron el accidente del colectivo de la línea 12 y solicitaron asistencia prioritaria del SAME. En imágenes se ve cómo el vehículo quedó incrustado contra el semáforo de la esquina. Equipos del SAME, motos médicas y una unidad de triage asistieron y trasladaron a los pasajeros. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que hubo 13 heridos con traumatismos de cráneo, en extremidades y heridas cortantes por vidrio, quienes fueron derivados a los hospitales Fernández y Pirovano. La mujer embestida, que terminó sobre la vereda tras el impacto, fue la primera en ser trasladada al Hospital Fernández; estaba consciente y caminando al ser atendida. Entre los heridos, cuatro son menores con traumatismos leves, atendidos en pediatría de los hospitales mencionados. Ninguno corre riesgo de vida.