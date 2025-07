La policía bonaerense encontró a los dos adolescentes rusos que habían desaparecido el lunes mientras iban al colegio en Pilar. Llevaban más de 24 horas siendo buscados. La Policía de la Provincia de Buenos Aires los halló y los llevará a reencontrarse con sus padres en la comisaría local.

Se trata de S. N., de 13 años, y F. R. P. A., de 15. La última vez que los vieron fue el lunes, poco después de las seis de la mañana, cuando se dirigían al Instituto Atlético Pilar, al que nunca llegaron. Cámaras de seguridad mostraron que los chicos caminaron con un tercer adolescente, compañero de escuela, tras salir de su casa.

Según fuentes de seguridad citadas por Infobae, ninguno de los tres asistió a clases ese día. Sebastián, el padre adoptivo, que vive en el barrio privado Santa Silvina, declaró que los vio por última vez a las 6:03, cuando partieron hacia la escuela.

Llevaban uniforme y mochilas, pero no llevaban tarjeta SUBE, dinero ni celular. Al notar a las 15:55 que no habían regresado y que no habían estado en la escuela, Sebastián hizo la denuncia.

También contó que no era la primera vez que los chicos se ausentaban, aunque en ocasiones anteriores volvían durante la madrugada. Incluso una vez encontraron al menor cerca del barrio.

Además, el padre mencionó que tres días antes tuvieron una discusión porque los adolescentes rodearon repetidamente a una mujer del barrio que andaba en bicicleta, lo que causó tensión en la familia durante el fin de semana.