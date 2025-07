Durante la ola de frío que afecta la Costa Atlántica, un hombre de 52 años en situación de calle, que se refugiaba en garajes de vecinos para protegerse del frío, fue hallado sin vida en Mar del Plata. El cuerpo fue encontrado cerca de las 8:00 de este martes en la calle 14 de Julio al 1700, tras un llamado al 911. Personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría 1ra. constató el fallecimiento.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el cuerpo no presentaba signos de violencia. La víctima residía temporalmente en el acceso a un garaje con permiso de los propietarios, y no se reportaron incidentes previos a la muerte. Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero el médico no emitió certificado de defunción, por lo que la Policía Científica realizó las pericias necesarias.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6, bajo la fiscal Díaz, dirige la investigación, clasificada como “averiguación de causales de muerte”. Se ordenó la presencia de médico policial y personal forense para esclarecer las causas. Hasta el momento, no hay indicios de intervención de terceros. La principal hipótesis es que la muerte se produjo por hipotermia debido a la ola polar, aunque la autopsia confirmará esto.

No es un caso aislado: recientemente, una bebé recién nacida fue encontrada muerta por hipotermia en un basural en Belén, Catamarca. Un vecino la halló alrededor de las 18 horas y notificó a la Policía. El análisis forense confirmó que la muerte fue causada por hipotermia, sugiriendo que la bebé estuvo expuesta al frío por un tiempo prolongado, lo que indica abandono.

La autopsia preliminar determinó que la causa fue una falla cardíaca compatible con hipotermia. La Fiscalía de Belén sigue reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del parto, el abandono y la identidad de quien dejó a la niña.

Respecto a la ola de frío, nueve provincias están bajo alerta por temperaturas extremas. A las 6 de la mañana de este martes, las localidades más frías fueron Maquinchao (Río Negro) con –18 °C; Trelew (Chubut) con –10,7 °C; Puerto Madryn (Chubut) con –10 °C; Chapelco (Neuquén) con –9,4 °C; Coronel Suárez (Buenos Aires) con –9 °C; y Esquel (Chubut) con –9 °C.

También registraron bajas temperaturas Neuquén (–8,8 °C); Junín (Buenos Aires) con –7,4 °C; El Calafate (Santa Cruz) con –7,4 °C; y Villa de María del Río Seco (Córdoba) con –7,4 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el miércoles se espera un leve aumento, con temperaturas mínimas de 0 grados y máximas de 10 grados.