A menos de 24 horas del paro nacional de transporte, el oficialismo obtuvo dictamen para llevar al recinto el proyecto de ley que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, con el apoyo del PRO, el MID, Paula Oliveto de la CC, Producción y Trabajo de San Juan, y la UCR, alcanzando 35 firmas en el plenario de Transporte y de Presupuesto y Hacienda. Unión por la Patria y la Izquierda lograron 34 firmas en un dictamen en contra de la venta, mientras que Encuentro Federal, Maximiliano Ferraro de la CC, y Democracia para Todos presentaron un dictamen de minoría que propone una privatización parcial.

Durante el debate, el diputado Diego Giuliano (UP) argumentó que el proyecto no debía tratarse en el período ordinario actual, citando el artículo 81 de la Constitución, que prohíbe repetir un proyecto desechado en el mismo año legislativo, pero la diputada Silvana Guidici (PRO) respondió que el artículo no había llegado al recinto anteriormente, por lo cual la discusión actual era válida.

La comisión recibió opiniones de pilotos, sindicalistas y especialistas en el sector, incluyendo a Franco Rinaldi, ex candidato del PRO, quien defendió la privatización de Aerolíneas y criticó su situación financiera, provocando tensiones con Germán Martínez (UP). La diputada Julia Strada (UP) expresó en redes sociales que la presencia de Rinaldi como “Licenciado en Ciencias Políticas” sin especialización en el sector aeronáutico disminuía el nivel del debate. También generó controversia la intervención de Fernando Dozo, experto en Derecho aeronáutico, quien abogó por la privatización criticando a figuras del pasado relacionadas con la expropiación de la compañía en 2008.