Los pasajeros de trenes ya muestran su enojo frente a la medida gremial de La Fraternidad que reduce la velocidad de las formaciones a 30 km/h y que afectará durante toda la jornada del jueves en reclamo de un aumento salarial: “Siempre la pagamos nosotros”.

Ante este escenario, que fue anunciado en las últimas horas, varios pasajeros ya expresaron su malestar al destacar que hay demoras de hasta más de una hora, pese a que las autoridades indicaron que el retraso sería aproximadamente de media hora.

“Siempre la pagamos nosotros”, lamentó un usuario en Arriba Argentinos. Otro pasajero también se expresó acerca de la medida y manifestó: “Salí temprano para poder viajar más tranquilo porque ya sabía de anoche. No queda otra”.

Aunque muchos optaron por ir en colectivos, también se registraron largas filas en las principales paradas de las localidades bonaerenses y eso provocó que muchos pasajeros debieran salir antes de sus casas para no llegar tarde: “Tengo que ir hasta Palermo, voy a esperar el tren y después un colectivo. Entro a las 9 así que salí cuatro horas antes por las dudas".

Asimismo, otra postal que se observa en las estaciones de trenes es la preocupación de muchos usuarios que no sabían de la medida: “Es un desastre el tren, el subte, no se puede viajar. Aumentan y encima tenés que viajar como ganado. No me di cuenta que había protesta porque siempre es así esto”.

Desde el gremio informaron que si no hay respuestas, llamarán a una paro por 24 horas el próximo martes 4 de junio. (N.A)