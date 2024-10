El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, declaró hoy que la elección que renovó el mandato de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA es "completamente inválida". Según Vítolo, la asamblea solo tenía autoridad para aprobar temas financieros, no para adelantar las elecciones que estaban previstas para 2025 ni para reelegir a Tapia. También señaló que la AFA actuó en "desobediencia de autoridad" al no respetar las normativas legales y afirmó que el Gobierno planea una ofensiva judicial contra Tapia. Sin embargo, aclaró que la denuncia penal no corresponde a la IGJ.