Elisa Carrió ha encendido la polémica al expresar su descontento con la negativa de Santiago Caputo a firmar documentos oficiales, sugiriendo que esta actitud podría estar vinculada a intenciones de delinquir. En una reciente entrevista con La Mañana de CNN, la líder de la Coalición Cívica no escatimó en críticas hacia el actual funcionario, calificando su comportamiento de "vergonzoso".

Carrió destacó que la negativa de Caputo a firmar documentos podría estar relacionada con la intención de evadir responsabilidades penales. “Hay alguien que no quiere firmar porque puede ir preso”, afirmó Carrió, añadiendo que “el que no quiere firmar no es un funcionario; para no firmar no tenés que ser funcionario”.

Elisa Carrió también cuestionó la gestión de los fondos reservados de la SIDE. La polémica surge tras las denuncias del presidente de la Coalición, Maxi Ferraro, sobre el gasto desmedido de 80 mil millones de pesos de un total de 100 mil millones otorgados por DNU al organismo de inteligencia bajo la presidencia de Javier Milei. Según Carrió, este gasto podría estar relacionado con actos de corrupción encubiertos.

"Es la mejor forma de robar sin que nadie te pueda decir nada", sostuvo Carrió, refiriéndose a los métodos empleados para manejar los recursos de manera opaca. En este contexto, la diputada criticó fuertemente el manejo de la SIDE durante la gestión de Patricia Bullrich, alegando que los recursos liberados bajo la administración actual parecen estar destinados a "robar como quieran".

Además, un diputado aliado a Carrió denunció que la SIDE bajo la supervisión de Caputo estaría gastando hasta 3 millones de dólares por día sin la debida supervisión, lo que añade una capa adicional de controversia sobre la administración de estos fondos.

Carrió concluyó que el actual gobierno no muestra integridad en su manejo de los recursos y cuestionó la moralidad de las acciones que permiten el uso discrecional y a menudo opaco de grandes sumas de dinero.