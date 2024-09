Violencia de género: hoy declara el médico de Alberto Fernández

De acuerdo a los dichos Fabiola Yañez, Francisco Saavedra el profesional de confianza del ex mandatario, sabía que la golpeaba.

La ex primera dama Fabiola Yañez señalo a Federico Saavedra, el jefe de la Unidad Médica Presidencial y doctor de confianza de Alberto Fernández, a quien acusó de haber ocultado una de las agresiones del ex mandatario cuando aún no había nacido el hijo de ambos, Francisco.

Federico Saavedra atiende a Alberto Fernández desde hace más de una década, trabajó en el Otamendi desde 2001, donde fue jefe de Clínica Médica, es el médico de confianza del ex presidente, es oriundo de La Plata y está casado con la también médica Irene Ennis.

Saavedra salto a la consideración pública a mediados de 2020 cuando le recomendó a Fernández que tome precauciones ante el avance del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, a través de un escrito, le aconsejó no salir de la Quinta de Olivos o restringir al máximo posible el contacto interpersonal