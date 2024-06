El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ha expresado su firme respaldo al Presidente de la Nación, Javier Milei, y al proyecto de Ley de Bases impulsado por el oficialismo. Durante una conferencia de prensa en la que presentó el programa Parques Seguros, acompañado por funcionarios de la CABA, Macri enfatizó la necesidad de "salir de una lógica de pelea política y darle soluciones a la gente".

Macri destacó la "actitud responsable" del PRO en el debate sobre las medidas del oficialismo y subrayó la importancia de dar al Gobierno las herramientas necesarias para gestionar eficazmente. "Hay muchos artículos que sirven; necesitamos salir de una lógica de pelea política y darle soluciones a la gente", afirmó el alcalde porteño.

Al referirse al mensaje del Presidente al Congreso tras la media sanción en Diputados a la nueva fórmula jubilatoria, Macri relativizó los ataques a los dialoguistas, señalando que "la manera y la forma en las que decide manejarse con la oposición es algo personal".

En cuanto a la recomposición para los jubilados, el titular del PRO de la Ciudad expresó su desacuerdo con la fórmula aprobada en Diputados. "A veces es lindo legislar en general. No me refiero a la necesidad obvia de que los jubilados recuperen ingresos, pero no es de esta manera", argumentó. Macri concluyó que "es complicado que desde la oposición se impongan proyectos que tengan impacto presupuestario", subrayando la importancia de aprobar leyes teniendo en cuenta el presupuesto disponible.

El gobierno contra la oposición dialoguista

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, previamente advirtió a la oposición que, en caso de que la nueva fórmula jubilatoria se convierta en ley, "deberán hacer recortes de partidas presupuestarias para destinarla a cubrirla". Francos opinó que "el proyecto tendrá que seguir su curso, ver si se aprueba en el Senado, si viene con esa propuesta el Poder Ejecutivo la va a vetar", destacando que el Gobierno no tiene los recursos para cubrir el aumento que implica la medida.

Las declaraciones de Francos refuerzan la postura del oficialismo de no aceptar leyes que no consideren el impacto presupuestario, un tema que ha generado debates intensos tanto dentro como fuera del recinto legislativo. La discusión sobre la nueva fórmula jubilatoria y la Ley de Bases sigue siendo un punto crucial en la agenda política argentina.