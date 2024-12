La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planea anunciar el desdoblamiento de las elecciones legislativas de 2025. En principio, Macri tiene la intención de adelantar los comicios locales para legisladores y comuneros, separándolos de las elecciones nacionales para el Congreso.

Bullrich declaró en radio Mitre: “La Argentina debería votar todo junto en una sola ocasión. Desdoblar implica un gasto doble y una doble campaña... no tiene sentido”. Según ella, la medida responde a la conveniencia de los políticos y no al beneficio de la sociedad, calificándola como un intento de "guardar el poder" para optimizar resultados electorales. Además, cuestionó la relevancia de separar las elecciones locales: “¿A qué porteño le puede parecer tan importante votar legisladores de la Ciudad por separado? Esto refuerza el poder de la política y no el de la sociedad”.

Bullrich, candidata presidencial en 2023 por el PRO, partido del cual también forma parte Jorge Macri, ahora forma parte del gobierno de Javier Milei y es mencionada como posible candidata liberal en CABA.

La decisión de Macri y las críticas de Bullrich intensifican la tensión en medio de los intercambios entre Mauricio Macri y Javier Milei sobre la estrategia electoral de 2025. Milei sugirió listas compartidas en caso de una alianza con el PRO, mientras que Macri respaldó esa idea pero enfatizó la necesidad de proteger la República. Estas diferencias reflejan la disputa por el control de CABA, un bastión del PRO desde 2005, que ahora enfrenta el desafío de La Libertad Avanza y sus candidatos competitivos.