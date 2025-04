Horacio Rodríguez Larreta respondió a las críticas de Mauricio Macri, quien lo acusó de ser funcional al kirchnerismo en su campaña para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. En una entrevista con Radio Mitre, Larreta cuestionó la postura de Macri, recordando su derrota con Alberto Fernández en 2023. “Perdió con el peor presidente de la historia argentina, y no le contesté eso; no creo en la agresión”, dijo Larreta.

El ex jefe de Gobierno porteño también criticó la gestión de Jorge Macri en la Ciudad, señalando que no está funcionando bien. “La única preocupación era frenarlo a Milei y yo quiero trabajar para los porteños”, afirmó, aludiendo a las dificultades que enfrenta la ciudad, como la inseguridad y la falta de obras.

Además, se mostró directo en su crítica a la administración de Jorge Macri, mencionando que la ciudad está más insegura, hay menos policías y la basura sigue fuera de los contenedores. También recordó su relación con Mauricio Macri, señalando que el ex presidente no lo ayudó durante su campaña presidencial y que la relación ahora es distante, aunque no personal.

Larreta, quien decidió dejar el PRO y competir con su propio sello, explicó que la razón de su salida fue la diferencia en cómo se manejan las cuestiones de la ciudad. Respetó la decisión de Mauricio Macri de apoyar a Patricia Bullrich, pero destacó que su principal preocupación es trabajar para mejorar Buenos Aires.