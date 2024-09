Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yañez, se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género. En su testimonio, aportó detalles sobre un aborto realizado a Fabiola en 2016, que según la querella habría sido instigado por el ex mandatario.

Mauricio D'Alessandro, abogado de la querella, afirmó a la prensa que Tamara ofreció "precisiones respecto a quién pidió hacer el aborto y por qué". La declaración se realizó en la oficina del fiscal federal Ramiro González y busca sumar evidencia en la acusación de Fabiola Yañez, quien denunció violencia física, hostigamiento y maltrato psicológico durante su relación con Fernández.

La declaración de Tamara fue solicitada por Mariana Gallego, abogada de la ex primera dama, quien ha señalado episodios de violencia que incluyen presuntos golpes sufridos en junio de 2021. La defensa del ex presidente, encabezada por Silvina Carreira, ha rechazado las acusaciones, presentando como prueba imágenes de Fabiola participando en actividades oficiales en ese período sin signos visibles de agresiones.

La causa también involucra la declaración pendiente de Sofía Pachi, ex amiga y empleada de Fabiola, cuya citación fue postergada por motivos de salud. Además, el fiscal ha enviado exhortos a España, donde actualmente reside Fabiola junto a su madre, Miriam Verdugo, para obtener el testimonio de esta última y analizar el contenido del teléfono de la ex primera dama.

El proceso judicial sigue su curso, mientras la defensa de Fernández presentó nuevos testigos y pruebas que aún están siendo evaluadas.