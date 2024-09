Tamara Yañez, una de las dos hermanas de la ex primera dama Fabiola Yañez, fue citada a declarar como testigo en la causa penal por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. La citación se realizó para hoy a las 10 horas en los tribunales de Comodoro Py por el fiscal federal Ramiro González, a pedido de la querella encabezada por la abogada Mariana Gallego. La declaración había sido originalmente programada para el viernes pasado, pero fue postergada debido a un pedido de la defensa del ex presidente, representada por la abogada Silvina Carreira, quien alegó compromisos laborales previos.

Tamara Yañez regresó de España, donde estaba con su familia, para testificar a solicitud de la querella. Durante el mandato de Alberto Fernández, ocupó un puesto en el Ente Binacional Yacyretá. Será la séptima testigo en declarar en esta causa. Anteriormente, ya testificaron la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria presidencial María Cantero, el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre, y los médicos de la Unidad Presidencial, Federico Saavedra y Federico Alem.

Aún faltan por declarar Sofía Pacchi, amiga de Yañez y ex funcionaria, y Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, que reside en Madrid. Pacchi debía testificar la semana pasada, pero su audiencia fue postergada por problemas de salud. En cuanto a Verdugo, se está trabajando en un exhorto internacional para que pueda testificar desde España, y se solicitará también el peritaje del celular de Fabiola Yañez.

Una vez concluidas estas declaraciones, la Fiscalía planea convocar a más testigos y decidir si aceptará los propuestos por la defensa de Fernández, quienes trabajaron en la quinta de Olivos y han declarado ante escribano público que no hubo violencia de género, sugiriendo que los moretones de Yañez fueron causados por caídas debido al consumo de alcohol o secuelas de tratamientos estéticos