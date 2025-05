La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este mediodía del Encuentro de la Cultura Popular que se realizó en el Barrio Saldías de la Ciudad de Buenos Aires. El acto, en el que habló en público después de varios meses, sirvió también para celebrar “el nacimiento de la Patria” y, a la vez, recordar los 22 años del día de asunción de Néstor Kirchner como mandatario argentino.

La exmandataria resaltó la figura de su esposo y de los aportes a la Cultura que hizo durante su propia Cristina no ahorro críticas al gobierno de Milei: “¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, nada. Le cambian el nombre. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres, qué chatos. Generadores de cultura, de acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?“, ironizó.

En otro pasaje de sus críticas a la política oficial, procedió a comparar el actual programa económico con el implementado por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: “No había sindicatos, no había partidos políticos, no había protestas y al que hacía algo se lo llevaban y al que no hacía también. Y sin embargo, a pesar de no tener oposición, fracasó”.

La titular del justicialismo también se refirió a la caída del consumo y el aumento de la deuda pública: " El consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Como no quieren emitir para comprar dólares, porque saben lo que pasan, es notable. Y siguen hablando del problema. Este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Creo que de seguir, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana", remarcó