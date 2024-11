Alejandra Fogel: pionera en Steel Framing y referente en ingeniería estructural que trasciende fronteras

La ingeniera Alejandra Fogel es hoy una referente en el uso y desarrollo del Steel Framing, un sistema constructivo eficiente y moderno que la llevó a destacarse en el campo de la ingeniería estructural. Su carrera comenzó en la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO), donde cursó la carrera de Ingeniería de Construcciones mientras trabajaba y formaba su familia. "Nunca paré de trabajar", comenta con orgullo, resaltando la tenacidad que la ha acompañado a lo largo de su vida.

Fogel cuenta que su camino en la ingeniería no fue sencillo. Su vida académica y profesional estuvo llena de desafíos, incluyendo el estudio independiente y las limitaciones de recursos. "No fui la estudiante que me hubiera gustado ser, pero siempre tuve claro el objetivo", recuerda. Después de graduarse, se especializó en Steel Framing y fue una de las primeras profesionales en Argentina en dedicarse a este sistema, fundando una consultora independiente en Río Gallegos.

A lo largo de los años, su experiencia en proyectos significativos, como el cálculo estructural del Museo de Arquitectura en Buenos Aires, la llevó a involucrarse en la gestión profesional. Llegó a ser vicepresidenta del Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), donde impulsó la creación de la Comisión de Mujeres en Ingeniería para promover la igualdad de género en el ámbito técnico.

La ingeniera destaca que nunca permitió que los prejuicios de género interfirieran en su desempeño. "Me pasó muchas veces que no te miren a los ojos y miren al de al lado", comenta, asegurando que su enfoque siempre fue demostrar con su trabajo que nada podría interponerse en su carrera.

Hoy, a sus 55 años, Fogel divide su tiempo entre Buenos Aires y Olavarría, trabajando virtualmente en proyectos en toda Argentina y Uruguay. “El Steel Framing sigue siendo una tecnología nueva y muy eficiente en cuanto a energía. Yo trabajo desde casa, y si hace falta, hacemos un Zoom o un vivo desde la obra”, explica, valorando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Fogel también es primera generación universitaria en su familia y defensora de la educación pública, a la cual considera un pilar fundamental en su formación y la de muchos jóvenes sin recursos. Comprometida con la paridad de género en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), su objetivo es inspirar a nuevas generaciones de mujeres a sumarse a estas disciplinas y mostrarles que “es posible”.

A nivel internacional, Fogel participa activamente en redes de ingeniería, compartiendo su experiencia y trabajando para visibilizar el potencial de las carreras STEM más allá de los estereotipos de género. "Queremos que las jóvenes que tienen dudas puedan ver que es posible", afirma, subrayando su compromiso con un cambio cultural que inspire a futuras generaciones.