A casi una semana del trágico derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que hasta el momento ha dejado tres fallecidos, una dotación de seis bomberos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría partió el sábado por la tarde para brindar apoyo en las labores de búsqueda y rescate. El equipo, capacitado en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), incluye a Ayte. Mayor Vizzolini Gastón, Sub Ayte. Bevacqua María, Sub Ayte. Araguino Marcos, y los bomberos Coronel Christian, Galli Diego, y Randazzo Diego.

A pesar de que inicialmente la colaboración estaba prevista solo para el fin de semana, las tareas se han extendido, y el grupo permanecerá en Villa Gesell hasta finalizar su labor. Desde Bomberos de Olavarría expresaron su solidaridad y apoyo a la comunidad afectada y a todos los equipos que siguen trabajando en el lugar.