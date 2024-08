El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, Secretaría Única de Bahía Blanca cita a los HEREDEROS del Sr. AGUSTÍN ISIDORO GNOCCHINI Y DUCA en los autos caratulados "ROTARY CLUB CORONEL SUAREZ C/ GNOCCHINI O GNOCCHINI Y DUCA, MARIO LUIS Y OTROS S/ESCRITURACION" Expte N° 54736 para que dentro del término de ONCE días se presenten a contestar la demanda, bajo apercibimiento de que si no lo hacen, dentro del plazo fijado, contado desde la última publicación se le nombrará al Defensor Oficial para que los represente.-Bahía Blanca, 30 de Abril de 2024. Jorgelina A. Elosegui. Secretaria