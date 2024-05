En la tarde de este viernes, el Salón Blanco del Palacio Municipal San Martín fue escenario de una conferencia de prensa para presentar el nuevo sistema de Estacionamiento Medido que comenzará a operar a partir del lunes 13, en el marco de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

Uno de los puntos importantes de la rueda de prensa estuvo relacionado con el repaso histórico del sistema medido a cargo de Soluparking hasta enero de este año cuando se dio de baja el contrato.

La encargada de aclarar algunos aspectos vinculados con la empresa Soluparking fue Mercedes Landivar Valerio, quien recordó que en el año 2018 el concejal Federico Aguilera, en su anterior mandato, propuso que el Estacionamiento Medido sea el que se implementara desde el lunes y no lo que decidió implementar la administración Galli.

Dijo la Jefa de Gabinete: “nosotros cuando no éramos gestión, pero sí teníamos representatividad dentro del Concejo Deliberante y se trató este sistema de estacionamiento medido. El actual concejal Federico Aguilera, es bueno recordarlo, en ese momento propuso que el sistema fuera este, el sistema de la Universidad Nacional de La Plata. Una Universidad estatal, que tenía un programa, que venía llevando a cabo hace muchísimo tiempo de éxito, que sabía que funcionaba, de hecho así se había plasmado en reuniones que habían tenido con integrantes de la universidad.”

Landivar Valerio remarcó: “este sistema se acercó en su momento a la gestión saliente, pero se optó por una empresa privada, la empresa Soluparking. Una empresa privada que obviamente sabemos que cada uno de los ingresos que tenía no quedaban en nuestra ciudad y esa era una de las discusiones que nosotros dábamos, que esos ingresos pudieran quedar en la ciudad, invertirse, reinvertirse en nuestra ciudad.”

La Jefa de Gabinete habló de Soluparking y aseveró que se trata de una “empresa fantasma” y contó: “no la hemos podido ubicar más, como tampoco sus trabajadores han recibido la indemnización correspondiente, tampoco los usuarios han podido, muchos recuperar el saldo que tenía ese sistema.”

Sobre la adeuda en conceptos de indemnización que tiene la empresa Soluparking con los trabajadores, Mercedes Landivar Valerio dijo: “han tenido algunas audiencias y no han recibido hasta la fecha el pago de la indemnización. Si se presentó un abogado en el Ministerio de Trabajo que representaba a la empresa pero con nosotros, con el Municipio, no tiene más vinculo. No hay nada que reclamarle de parte de nosotros, si de parte de los trabajadores y de los usuarios que son reclamos individuales de cada una de las personas.”

En el mes de enero de este año, Landivar Valerio informó que Soluparking decidió no renovar el contrato de concesión del sistema de estacionamiento medido.

Según Valerio, la empresa en cuestión solicitó un aumento del 250% en el contrato, lo cual resultaba inviable en el contexto actual.La Jefa de Gabinete informó que las tarifas del estacionamiento medido aumentarán un 85% a partir de este lunes, siendo el primer incremento desde junio del año pasado.

La funcionaria municipal informó que el sistema tiene como objetivo recaudar fondos y capacitar a los trabajadores del estacionamiento para desempeñar roles de inspectores en la Agencia de Protección Ciudadana, resaltando la importancia de la formación continua en normas de tránsito.