Senadores del PRO y la Unión Cívica Radical se reunieron hoy con empresarios PyMES en el auditorio Nunca Más del Anexo de la Cámara Alta, para escuchar el reclamo del sector frente al proyecto de indemnizaciones laborales que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Alejandro Rabinovich, jefe de la bancada del PRO en la Cámara alta bonaerense señaló a las pymes que “ustedes son más de la mitad más suma de la fuerza productiva de la provincia. Creo que eso es lo central y creo que el rol nuestro muchas veces está como cuando se abren las puertas, cuando lo escucha, cuando se ponen arriba de la mesa las distintas cuestiones que realmente le importan a la provincia productiva”.

En ese sentido, el legislador marplatense señaló que “esa frase de, ´si en vez de discutir entre ustedes se ponen de acuerdo para llevar adelante´, yo creo que es un gran puntapié para no dar acuerdo y oponernos a una medida que claramente el kirchnerismo hace, poner el pie arriba de la pequeña, la mediana, la gran industria y los dadores de trabajo”.

Y agregó: “Claramente los que estamos acá creemos que el dador de trabajo tiene que ser el privado, que es todo, tienen que sacarles las trabas. Por supuesto que queda agenda hacia adelante de cómo hacemos nosotros para legislar y para trabajar, para sacar ese pie de arriba de los privados de toda la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, Ariel Bordaisco senador radical marplatense, explicó que “la falsa dicotomía ante la pelea entre empresarios y trabajador, la no discusión integrada de los problemas que tiene la pequeña y mediana empresa, la Provincia de Buenos Aires, las discusiones en las que nos encierran, que no tienen nada que ver con un debate de futuro y desarrollo para nuestra provincia, tienen como responsable al gobernador Axel Kicillof y al bloque de Unión por la Patria”.

Asimismo, Bordaisco llamó a “construir una hoja de ruta de reformas integrales y normativas en la provincia de Buenos Aires, para que de una vez por todas podamos salir del atraso en el que estamos”.

A su turno, su compañera de bancada, Flavia Delmonte, expresó en la reunión que “lo primero que tenemos que dejar en claro es que los legisladores que hoy estamos acá no estamos por una cuestión política partidaria. Todos entendemos que la PYME es un motor para la Provincia de Buenos Aires, que en la post-pandemia la vienen remando muchísimo para mantener sus puertas abiertas, aquellas que lograron resistir a esos dos años tan duros para todos los argentinos, y también entendiendo lo que significa esta modificación que ya tiene en media sanción”.

“Voy a volver a repetir la importancia de decirle no al indulto del juicio, y también dejar bien en claro que nuestro compromiso con todos ustedes lo tenemos y nuestro trabajo también lo estamos haciendo. Cuando me reuní con ustedes les expliqué que nosotros teníamos que hacer una parte y ustedes otra, y que incluso no teníamos que dar por cerrada ninguna puerta”, indicó.

Asimismo recordó que en dicha reunión con el sector planteó que “me parecía muy prudente que tomaran contacto incluso con los senadores de Unión por la Patria, que por sobre todas las cosas todos entendemos desde el rol que tenemos en la Legislatura que es muy difícil trabajar una ley dejando de lado el contexto provincial y nacional que se está viviendo. Y me parece que es lo que sucedió acá”.

Sobre la iniciativa de los legisladores oficialistas consideró: “Lo voy a volver a repetir con muchísima convicción, quiero creer en el espíritu con el que fue creado este proyecto. Indudablemente lo han redactado con la intención de darle una mano grande a un gran sector, a un colectivo que es el del trabajador, pero pasaron por alto la realidad, que es lo que ustedes plantearon desde día uno y es lo que nosotros entendemos por sobre todas las cosas”.

Por último, Marcelo Daletto, senador por el bloque UCR-Cambio Federal sostuvo que “la única manera de poder lograr eso que queremos ustedes y nosotros, que todo el mundo tenga buenos trabajo con buenos sueldos, la única salida es ayudándolos a usted, a la persona que se toma el trabajo, juntar el capital, el recurso humano y venderle no ya a sus vecinos, sino venderle al mundo”.

“Que esto también sirva para trabajar otras reformas, como las reformas laborales que se han mencionado, con el tema de los tribunales juzgados, de la consolidación, que son reformas sin lugar a dudas que tiene que trabajar este Palacio Legislativo para ayudarnos un poco más ustedes, a su vez a los trabajadores y a nuestra provincia”, concluyó.

El proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados tras un duro debate fue impulsado por las diputadas Maite Alvado y Soledad Alonso, y propone sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva, que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

El objetivo de esta iniciativa es subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo.