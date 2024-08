La filmación es del mismo encuentro que mantuvieron la conductora y el exmandatario en Casa Rosada y del que ya se habían conocido imágenes donde se vio a la periodista tomando cerveza en el despacho presidencial.

El nuevo video dura apenas unos segundos y se los puede escuchar entablando una muy corta charla "Ahora tenés que decírmelo", expresa Alberto Fernández.

Luego, la conductora le responde: "Te amo mucho, te amo", a lo que el expresidente le pregunta "¿Estás segura?". A modo de chiste, la conductora le contesta: "Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

La filmación que fue hallado en el teléfono de Alberto Fernández y difundida por Infobae, el entonces ex jefe de Estado, le vuelve a preguntar: "Pero, ¿me amás o no me amás?”, a lo que Pettinato le repite: “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”.