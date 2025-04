Este mañana un adulto mayor asalto a una dietética del barrio Sargento Cabral, en Santa Fe. El episodio ocurrió el jueves por la tarde, cuando el hombre –aparentemente de entre 70 y 80 años– ingresó al comercio y, tras un breve intercambio, mostró un arma y exigió el dinero en efectivo.

“Necesito un préstamo”, fue la frase con la que irrumpió en el local de calle General Paz al 5000. La empleada, Valentina, pensó que se trataba de una broma y soltó una carcajada. Pero la situación cambió de inmediato: “Esto es un robo”, le advirtió el hombre, mientras le mostraba una pistola.

La empleada intentó calmarlo: “No tengo nada, señor”. Pero el hombre no cedía: “¿Cómo no vas a tener? Dámela, por favor te lo pido”. Finalmente, Valentina accedió y le entregó lo que tenía en caja. “Es todo lo que tengo, es lo de los proveedores”, explicó mientras caminaba hacia otro sector del local.

Las cámaras de seguridad registraron como el hombre se ve alterado, y a la joven, marcándole los lugares donde podía verificar que no había más dinero. “¡No me amenaces, no tengo más plata! Andá y mirá. No me hagas poner nerviosa”, se la escucha decir.

En cuanto logró tomar distancia, Valentina escapó del lugar y corrió hasta una verdulería cercana para pedir ayuda. “Los chicos lo siguieron, pero entró en un pasillo de la calle Lavalle y se escapó”, declaró luego a Sol Play, medio local que dio a conocer el caso. También aclaró que no conocía al ladrón ni lo había visto antes en la zona.

El hombre logró escapar con $200.000 y por el momento se mantiene prófugo. La policía investiga el hecho y analiza las imágenes del video de seguridad para intentar identificarl