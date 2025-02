De la teoría al laboratorio. –

Las emociones se han estudiado desde tres caminos distintos, aunque muy relacionados entre sí. El primero desde la filosofía, el segundo desde la psicología y el tercero desde la neurología. Y es este último el que será abordado a continuación.

El avance en el campo de las neurociencias ha sido determinante en el conocimiento del comportamiento humano en general y en el estudio de las emociones en particular. Y este avance en cuanto al funcionamiento neurológico en el humano y en otras especies animales ha sido posible gracias, sobre todo en el desarrollo espiritual y de toma de conciencia, efectos que se desarrollaran luego de hablar sobre los avances en el contexto tecnológico, que ha permitido cambiar los métodos experimentales (por la observación de personas que sufrían alguna lesión o enfermedad) y permitir observar el funcionamiento del cerebro en vivo y de una manera no aversiva. Hoy se pueden ver qué zonas se activan en el momento justo en que se está realizando algún movimiento o algún proceso cognitivo, se puede ver qué ocurre en el cerebro en el instante en el que hay una reacción fisiológica concreta (un dolor de cabeza, el festejo de un gol, por ejemplo). También se puede observar este funcionamiento cerebral cuando están presente las emociones. La ciencia ha permitido conocer qué partes o estructuras cerebrales entran en juego cuando se tiene miedo, o qué neurotransmisores están implicados cuando se está feliz, tristes, o cuando el factor sorpresa aparece. De esta manera se han podido confirmar hipótesis que antes eran sólo eso, hipótesis, y también se ha permitido descartar otras. Esto es hoy posible gracias, sobre todo, a las técnicas de neuroimagen.

Del laboratorio a la práctica. –

De igual manera se ha podido evidenciar los beneficios de la meditación a través de técnicas de respiración consciente, la meditación en si misma intentando alcanzar estados de mente serenos y contemplativos, muy alejados del juicio, todo esto también con ayuda de la tecnología, comprobando así los beneficios fisiológicos y psicológicos de esta práctica espiritual en el contexto del manejo de emociones.

Dentro de las técnicas de neuroimagen existen dos tipos: las técnicas de neuroimagen estructural y las técnicas de neuroimagen funcional. Se diferencian entre sí por el tipo de información que aportan. Las de tipo estructural permiten ver imágenes estáticas, por lo que pueden aportar información sobre posibles lesiones en el cerebro, por ejemplo. Las funcionales ofrecen imágenes en movimiento, por lo tanto, aportan información sobre el funcionamiento del sistema nervioso en un momento dado.

Curiosamente, la primera Tomografía Axial Computerizada (TAC) fue producida por una compañía discográfica. En 1955 la compañía EMI decide crear un Laboratorio Central de Investigación en el que pudiesen trabajar científicos con nuevas ideas o proyectos, con el fin de tener nuevas fuentes de ingresos. Goodfrey N. Hounsfiel, ingeniero, empieza a trabajar en este laboratorio y en el año 1967 propone la creación del escáner EMI, que supuso las bases técnicas para desarrollar después el TAC, por lo que recibió el Premio Nóbel de Medicina en el año 1979. Aquí puedes ver la imagen de la primera tomografía computarizada.Para una comprensión total del funcionamiento de nuestras emociones dentro de nuestro cuerpo y como interactúan con nuestro cerebro es necesario analizar los siguientes puntos, aunque por ahora los dejaremos en un simple punteo para que en una siguiente oportunidad se los pueda desglosar y entender a cabalidad.De momento el presente artículo tiene como finalidad explicar a grandes rasgos la importancia de la meditación y la práctica del mindfulness en nuestra vida cotidiana haciendo mención de 5 características fundamentales para su práctica y así entender como estas están directamente relacionadas a la auto gestión de nuestras emociones, al autoconocimiento y la introspección para siempre tener una amplia posibilidad de manifestar nuestra realidad como realmente deseamos vivirla.

1. El hipotálamo

2. El sistema límbico

3. La amígdala

4. La implicación del neocórtex

5. Las neuronas espejo

Antes de entrar en el tema principal será bueno entender el siguiente concepto relacionado a los esquemas emocionales limitantes ya que estos esquemas muchas veces vendrán a ser determinantes en nuestra apreciación de la realidad y de nuestras capacidades.El psicoterapeuta y escritor argentino Jorge Bucay trae con sus lecturas para niños aquello que, como niños, se aprendió en su gran mayoría de ocasiones y que puede limitar a la hora de evolucionar. En una de sus historias hace alusión a las estacas que les ponen a algunos animales para hacerles pensar que no pueden ir más allá de lo que la cuerda permite, limitando así desde muy temprana edad sus posibilidades de movimiento como también sus capacidades de análisis y pensamiento crítico, como un elefante, por ejemplo. Hace alusión a las estacas a las que se encuentran atadas las personas en su proceso vital. Estas estacas o esquemas emocionales que se tejen en el sistema de lo que es el mundo y lo que soy yo servirán de guía para tomar decisiones y elegir lo que quiero o lo que creo que puedo conseguir. Si se trata de esquemas emocionales limitantes, las creencias sobre lo que se puede y no se puede hacer, así como la relación con los demás y con la vida, también serán limitantes o inadaptados y, en definitiva, poco realistas con las verdaderas capacidades. En el tema referente al apego, es el mismo Bowlby quien, mediante la importancia del vínculo con mi o mis figuras de apego, hace ver cómo se crea un sistema interno representacional de estas figuras, que vienen a facilitar los primeros contactos con el mundo. Si estas representaciones hacen que la evaluación de mí mismo y del mundo sea algo negativo y/o peligroso, el futuro no se plantea precisamente reconfortante. Son muchas las formas y los nombres que toman estas asociaciones o aprendizajes, pero, en definitiva, lo importante es cómo determinan el presente y futuro, y que también pueden modificarse.

5 aspectos básicos para entender y practicar mindfulness. -

1. La empatía. - Es un elemento esencial en las relaciones interpersonales. Se trata de un constructo que ha ido evolucionando a nivel teórico y del que cada vez tenemos un mayor conocimiento científicamente fundamentado. Las iniciativas para fomentarla, particularmente en el ámbito de la educación, han tenido resultados muy satisfactorios. En los últimos años, el incremento de estudios sobre los numerosos beneficios de la práctica de mindfulness –y sobre todo aquellos programas que incluyen la compasión y la autocompasión- son muy consistentes respecto a la mejora de los vínculos con los demás. Analizar la intersección teórica entre empatía y mindfulness y detectar las necesidades actuales en lo que se refiere a su investigación es fundamental para avanzar en el conocimiento acerca de la utilidad del mindfulness como estrategia de intervención encaminada a fomentar la empatía. En esta oportunidad estaremos haciendo una brave reflexión acerca de la importancia de la comunicación consciente entre dos personas o más. La comunicación consciente es importante debido a sus características y al grado de atención al escuchar ya al compartir algún tema específico con un familiar, amigo, paciente o sencillamente una persona en tránsito.

2. La salud mental. – En los últimos años, se ha producido un elevado incremento de la investigación acerca de la utilidad del mindfulness en el ámbito de la salud. Son muchos los estudios que han demostrado su influencia beneficiosa en el bienestar físico y psicológico. Así, el mindfulness se ha mostrado eficaz en el tratamiento del estrés, la ansiedad, la depresión, la fatiga, el dolor crónico, la cefalea tensional, el cáncer y el insomnio entre otros. Estos y otros muchos estudios han dado lugar a que se consolide como una estrategia de intervención de gran utilidad en el entorno sanitario. Así mismo, son varios los enfoques terapéuticos que se basan en la práctica de mindfulness y que han demostrado su eficacia en el contexto de la relación de ayuda y de la salud mental; entre los que destacan el:

3. La terapia colaborativa. - La Terapia Colaborativa, la Terapia Centrada en Soluciones y la Terapia Narrativa tienen características particulares y estilos de trabajo específicos de cada una. Existen diferencias importantes entre ellas, pero frecuentemente se agrupan porque comparten algunas premisas básicas sobre el lenguaje, el conocimiento, los problemas, las relaciones interpersonales y la identidad.

4. El postmodernismo y psicoterapia. - El lenguaje ocupa un lugar central en la crítica posmoderna. Ésta propone que el lenguaje más que representar la realidad, la constituye. Es decir, que las palabras que utilizamos no «reflejan» o expresan lo que pensamos o sentimos, sino que le dan forma en gran medida a nuestras ideas y al significado de nuestras experiencias. Harry Goolishian, uno de los fundadores de la terapia colaborativa, solía decir «Nunca sé lo que pienso hasta que lo digo» (Anderson, 2005, p. 4, traducción de la autora). La crítica posmoderna ha tenido un gran impacto en las disciplinas sociales, en la psicología y en la psicoterapia. Ha invitado a reconsiderar muchas de las premisas tradicionales sobre la naturaleza de las personas, de los problemas y de la relación terapéutica (Anderson, H., 2003a). Nuevamente puede ser útil contrastar las posturas modernas y posmodernas, esta vez en cuanto al trabajo terapéutico: Las psicoterapias ubicadas dentro de la tradición moderna parten de la base de que el terapeuta es un observador objetivo de sus clientes. Muchas veces están inspiradas en un modelo médico y el proceso terapéutico se entiende como análogo a la intervención de un médico con un enfermo. Se cree que el terapeuta posee un conocimiento experto sobre la naturaleza humana o sobre las dificultades del cliente (Anderson, 1997).

5. La compasión y la autocompasión. - Los budistas hablan mucho de la importancia de la compasión, pero nunca había pensado que tener compasión hacia uno mismo pudiese ser tan importante como tenerla por los de más. Desde la perspectiva budista, tienes que cuidar de ti mismo para poder cuidar a los demás. Si te juzgas y te criticas continuamente intentando al mismo tiempo ser amable con los demás, estás poniendo límites artificiales que lo único que provocan en ti son sentimientos de separación y aislamiento. Es lo contrario de la integridad, la interconexión y el amor universal (el objetivo último en la mayoría de los caminos espirituales de cualquier tradición).

En resumen, habiendo identificado estos 5 aspectos fundamentales para la práctica del mindfulness puedo evidenciar en mi propia vida como cada una de ellas ha jugado un papel fundamental en mi autoconocimiento, en mi crecimiento espiritual y personal, en mis relaciones interpersonales, en mi rendimiento académico, en mi papel como padre y como terapeuta. Considero que cada una de los 5 punto mencionados son eslabones complementarios al momento de sanar y tomar conciencia como también al momento de trabajar con consciencias ajenas y perspectivas ajenas, de esta manera poder recibir la información de pacientes ya sean adultos, o niños de manera objetiva y sin juicios. Estas técnicas fueron útiles y significativas durante procesos importantes de mi vida, procesos de cambio y de aprendizaje. Por lo tanto, estoy convencido de que a medida que se van implementando, el abanico en las posibilidades de ayudarnos a nosotros mismos o a los demás es cada vez más grande. En la próxima oportunidad profundizaremos acerca de la actividad cerebral y neuronal al momento de sentir emociones y como a través de la atención plena y la meditación activa se puede lograr modificar y mejorar nuestros pensamientos y en consecuencia nuestra realidad.Además, hablaremos de como conectar entre adultos y niños en actividades cotidianas, de juegos, actividades de casa, colegio, tareas, universidad, deportes y la vida en sus millones de actividades.