El expresidente y precandidato para las elecciones presidenciales de 2025, Jorge Tuto Quiroga, denunció que el Movimiento al Socialismo (MAS) pretende inhabilitarlo al reabrir el Caso Catler, un proceso vinculado a un escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 2009.

Quiroga aseguró que asistió a la audiencia programada, pero que sufrió un retraso debido a problemas en su vuelo. “Quieren inhabilitarme porque el MAS sabe que somos la alternativa que ofrece un cambio a Bolivia”, afirmó en conferencia de prensa. Además, sostuvo que la reapertura de este caso tiene un trasfondo político y busca afectar su postulación.

“Nunca me he corrido ni he presentado excusas (…), nunca me he escondido de dar la cara”, enfatizó Quiroga, quien considera que el Gobierno está utilizando la justicia como un mecanismo para debilitar a la oposición de cara a los comicios.

Por su parte, el abogado de Quiroga, Luis Vázquez, afirmó que la reactivación del Caso Catler no es una coincidencia y no responde a la comisión de un delito, sino a la denuncia que hizo su defendido sobre la presunta corrupción en YPFB.

El antecedente del Caso Catler

El Caso Catler estalló en 2009, cuando el entonces presidente de la empresa Catler Uniservice, Jorge O’Connor, fue asesinado en La Paz mientras transportaba 450.000 dólares en efectivo. Se sospecha que este dinero era parte de una comisión ilegal destinada a concretar la adjudicación de un contrato con YPFB.

El escándalo llevó a la detención y posterior sentencia de Santos Ramírez, expresidente de YPFB y una de las principales figuras del MAS en ese momento. Quiroga fue uno de los denunciantes del caso en su momento, lo que, según su equipo legal, explica la reciente reactivación del proceso en su contra.

El expresidente reiteró que esta acción es parte de una estrategia política para debilitar a la oposición antes de los comicios de agosto. “Hagan lo que hagan, en agosto se van y tendrán que responder ante la verdadera justicia”, concluyó.