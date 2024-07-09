Bolivia y Brasil: Conozca los acuerdos bilaterales entre ambos países.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva destacó la agenda comercial y diplomática con Luis Arce Catacora.
Instrumentos Bilaterales firmados entre Bolivia y Brasil
1. ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE BOLIVIA Y BRASIL PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS.
2. ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE BRASIL Y BOLIVIA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN MIGRATORIA.
3. ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE BRASIL Y BOLIVIA PARA EL PROYECTO ESTRATEGIA BRASIL – BOLIVIA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
4. PROTOCOLO DE INTENCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE BRASIL Y EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES DE BOLIVIA SOBRE ACCESO RECÍPROCO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD.
5. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE BRASIL Y EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS DE BOLIVIA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA JIRAU A COTA 90M.
6. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS DO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN MATERIA DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA ENTRE LOS SISTEMAS INTERCONECTADOS DE BOLIVIA Y BRASIL.
7. TERCERA ADENDA AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA ENERGÉTICA ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (MME) Y EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA (MHE) DE BOLIVIA.
8. ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES Y CLORURO DE SODIO.
9. CARTA DE INTENCIONES SOBRE COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS.
10. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS Y DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PECUARIA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL.