En un país ateo, los líderes son dioses. ¿Por qué prefieren dar subvenciones a bajar impuestos?

Porque la rebaja fiscal da poder a la sociedad civil, mientras que las subvenciones dan poder al Estado. Por eso han sustituido la violencia por el sometimiento de la administración de la justicia.

Esta es la primera cita que ponemos de Lenin, porque es la única en la que estamos de acuerdo:

"Esos intelectuales de segunda fila no son el cerebro de la nación son su mierda"

“El que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad ni en su fuero interno ni a su alrededor, deja de respetarse a sí mismo y de respetar a los otros”. FIODOR DOSTOYEVSKI (escritor ruso 1821-1881).

“Si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo la verdad”. Ludwig von Mises

Alfred Adler sabía que las mentiras eran un caldo de cultivo para las enfermedades. C.G. Jung sabía que sus pacientes estaban aquejados de problemas morales y que estos los causaba la falsedad. Todos estos pensadores, todos ellos estudiosos de las patologías individuales y culturales, llegaron a la misma conclusión: la mentira pervierte la estructura del Ser. La falsedad corrompe tanto el alma como el Estado, puesto que una forma de corrupción alienta a la otra.

Viktor Frankl, «El hombre en busca de sentido». «Una existencia deshonesta, carente de autenticidad (culpar a otros por sus propios errores y carencias que derivan en su miseria), conduce al totalitarismo social».

Puedes juzgar con tus propios criterios y confiar en ti mismo como guía. No es necesario comulgar con ningún tipo de comportamiento externo o arbitrario. Sin embargo, no deberías despreciar las directrices que te transmite la cultura, porque la vida es corta y no tienes tiempo para descubrirlo todo tú solo. La sabiduría del pasado se conquistó con grandes esfuerzos, así que tus difuntos ancestros puede que tengan algo útil que decirte.

El autoengaño es una de las raíces más profundas de los conflictos y la locura humanos. Implica que se calibran mal las facultades que nos deberían permitir dirimir nuestras diferencias –buscar la verdad y debatir racionalmente–, de modo que todas las partes se consideran más inteligentes, más capaces y más nobles de lo que en realidad son. Todas las partes que intervienen en una discusión pueden creer sinceramente que la lógica y las pruebas están de su parte y que sus oponentes se confunden, no son honrados o ambas cosas. El autoengaño es una de las razones de que, paradójicamente, el sentido moral a veces haga más mal que bien, una calamidad humana. Haidt, 2001.

Los estudiantes de psicología llevan décadas aprendiendo lo de la «reducción de la disonancia cognitiva», por lo que las personas cambian cualquier opinión que convenga para conservar una autoimagen positiva. Precisamente por eso es que se necesita trabajar para liberar Bolivia, si nadie hace nada que tenga efecto real, Bolivia será otro país condenado para siempre y jamás podrá liberarse del yugo de gobiernos criminales.

Se trata de libertad o muerte, no concebimos otro camino para el futuro. La política es la única herramienta viable para forjar un mejor camino.

Con estos tribunales y Sistemas de magistrados será imposible hacer avanzar el país.

Proponemos la reconstrucción en torno a principios no solamente a intereses con conciencia descentralizadora que es una forma para limitar el poder, para que el poder no se pueda concentrar en manos de unas pocas personas que deciden el futuro de millones.

Combatimos y combatiremos la detestable idea de: “Uniformizar para eliminar resistencias locales, eliminar el apego regional y local”. Bolivia siempre fue un país problemático. Bolivia nunca tuvo rumbo, sin embargo, había políticos de mucho nivel y brillantes intelectualmente, a diferencia de lo que existe hoy. La Constitución es irritante, sin sentido, racista e irrealizable, “mussolinesca”, al estilo del retorno romano incluso en el saludo, eso creó una nación sometida en la que vivimos dentro de una democracia antiliberal.

Resolvamos la transformación para ser optimistas. Somos conscientes de que nuestro modelo de capitalismo popular, de mercado libre de intervención estatal es el mejor y el más eficiente, pero al mismo tiempo, entendemos perfectamente que los inversionistas, al menos, en un principio, mantendrán algunas dudas sobre la incertidumbre del futuro, no por el modelo que todos saben que funciona muy bien, responsable de sacar de la pobreza definitivamente a millones de personas a diario, si no, por la posibilidad latente de que futuros gobiernos intenten regresar al pasado del modelo estatista depredador que diluye la inversión y el ahorro. Por ello, promovemos también un pacto con la izquierda democrática y socialdemocracia boliviana que crean en los tres pilares supremos de la República al margen del modelo económico que a futuro implementen otros, más o menos exitoso de acuerdo al momento. El primer Pilar, la convicción irrenunciable de la independencia de poderes y autonomía de la justicia. Segundo Pilar, poner límites máximos en el endeudamiento fiscal. Tercer Pilar que todas las fuerzas políticas representativas se sienten a conversar sobre un pacto entre derechas e izquierdas que sienten las bases para una estabilidad económica duradera, con respeto a la libertad, la propiedad privada y la inversión sostenible.

"La diferencia entre el capitalismo del libre mercado y el capitalismo de estado es precisamente la diferencia entre, por una parte, la paz, el intercambio voluntario, y, por otra parte, la extorsión violenta"- Murray Rothbard.

El capitalista contribuye a potenciar el valor que genera el trabajador mediante tres vías, el capitalista proporciona tiempo, riesgo e información al proceso productivo y con esos elementos el trabajador se vuelve más productivo. Solo hay dos fuerzas políticas en el mundo, pro libertad y anti libertad. Entre la anti libertad hay consenso, en la pro libertad no.

Debemos saber que las revoluciones culturales y liberales no se alcanzan en un día. El liberalismo como lo conocemos, el capitalismo que ha llevado a la prosperidad al mundo no se trata de la eliminación de los servicios que provee el Estado, nunca lo ha sido, en ningún sitio.

El capitalismo no es la ley de la selva. El capitalismo es cooperación, es interacción en la sociedad. El liberalismo es conjugar los intereses de personas con diferentes motivaciones para llegar a acuerdos.

Afirmamos que las utopías no son malas, son absolutamente buenas. Lo importante es tener la capacidad de afrontar las reformas indispensables en el momento para preparar el camino que conduzca a esa utopía. (Sueños, que se convierten en políticas públicas).

Hay que trabajar en los pasos para llegar. La libertad no está garantizada, todos los días hay que luchar por ella, y contra los que la quieren eliminar.