El expresidente Jorge Tuto Quiroga denunció que el Gobierno busca inhabilitarlo políticamente al reactivar el caso Catler-Uniservice, un proceso judicial de 2009 relacionado con hechos de corrupción en YPFB. A través de su cuenta en redes sociales, Quiroga afirmó que ha sido citado para declarar mientras se encuentra fuera del país.

“Me citan para enjuiciarme sabiendo que estoy de viaje. Arce: NO soy tu jefazo Evo, no me escondo. Solo exijo que el vuelo VVI-LP de BoA mañana milagrosamente llegue en horario”, publicó Quiroga en su cuenta de X (Twitter).

La citación generó diversas reacciones en la oposición. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó la medida y la calificó de persecución política:

“Rechazamos la persecución política que reactivó el gobierno masista contra @tutoquiroga, uno de los líderes de la Unidad de la Oposición Democrática. Es la reacción autoritaria de un gobierno desesperado al constatar que la oposición democrática avanza”, expresó Camacho.

Por su parte, la expresidenta Jeanine Añez acusó al Gobierno de utilizar el sistema judicial para eliminar a la oposición antes de las elecciones de agosto:

“La maquinaria de demolición del régimen masista de Arce Catacora/Evo Morales/jueces y fiscales, mala copia del modelo de Maduro, Ortega y Díaz Canel, aceita sus engranajes para acabar con la oposición antes que gane en UNIDAD las elecciones y recupere Bolivia para el pueblo boliviano”, manifestó Añez.

Añez recordó que el caso Catler-Uniservice surgió en 2009 tras el asesinato de Jorge O’Connor, presidente de la empresa Catler, quien fue interceptado cuando ingresaba con 450.000 dólares a una vivienda vinculada a Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB y exsenador del MAS. La Fiscalía sospechaba que el dinero era parte de una comisión ilegal por la adjudicación de un contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.

El diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana, comparó la situación de Quiroga con la de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y sostuvo que la justicia estaría actuando con sesgo político:

“Cobarde ataque contra el expresidente @tutoquiroga. La justicia servil al masismo trata de inhabilitarlo como candidato a las elecciones nacionales. Empezó la persecución chavista como hicieron con María Corina. Tienes todo mi apoyo, Tuto. Te tienen miedo y se nota a leguas”, afirmó Ormachea.