El fútbol boliviano se encuentra en medio de un intenso debate sobre qué equipo juega mejor, protagonizado por dos de los grandes de La Paz: Bolívar y The Strongest. Este enfrentamiento verbal ha sido encabezado por el entrenador de Bolívar, Flavio Robatto, y el mediocampista de The Strongest, Luciano Ursino.

En una reciente conferencia de prensa, Flavio Robatto elogió el estilo de juego de Bolívar, resaltando su preferencia por el protagonismo y la posesión del balón. "Bolívar fue superior a todos los rivales en todos los partidos, menos con Flamengo en el último partido," afirmó Robatto, recordando la derrota por 4-0 contra el equipo brasileño en el Maracaná. El DT celeste subrayó que su equipo es el mejor en el fútbol local por una "diferencia abismal" con los otros equipos.

Robatto, seguidor de la escuela de Pep Guardiola, defiende el juego de posesión y la salida desde la defensa, a pesar de los riesgos que esto pueda implicar. Este estilo, sin embargo, no es compartido por todos, lo que generó una respuesta del lado de The Strongest.

Luciano Ursino, conversando con los medios paceños, ofreció una perspectiva diferente. "Hay que demostrarlo dentro de la cancha. Las veces que nos tocó jugar con ellos, creo que salimos victoriosos nosotros," afirmó Ursino, haciendo hincapié en que los resultados en el campo son los que realmente cuentan. Para Ursino, "jugar lindo" no es lo mismo que "jugar bien".

"Jugar lindo es tener la pelota, pero intrascendentemente. A mí no me gusta jugar así, a mí me gusta ser profundo, llegar al arco, obviamente convertir goles," explicó Ursino. Para él, la efectividad en el ataque y la solidez defensiva son fundamentales para definir un buen juego.

Ambos equipos, Bolívar y The Strongest, están pasando por un buen momento tanto en el fútbol local como en la Copa Libertadores. El Tigre ya ha sellado su clasificación entre los 16 mejores del continente, y Bolívar también está cumpliendo en ambas competencias.

La discusión entre Robatto y Ursino resalta la diferencia de filosofías y enfoques en el fútbol. Mientras Bolívar apuesta por un estilo basado en la posesión y el control del juego, The Strongest prioriza la profundidad y la eficacia en el ataque.

Este debate no solo refleja las tácticas y estrategias de los dos equipos más importantes de La Paz, sino que también plantea una pregunta más amplia sobre qué constituye "jugar bien" en el fútbol. Es un recordatorio de que, más allá de las preferencias individuales, el éxito en el campo puede lograrse de diversas maneras.