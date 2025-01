El diputado opositor Miguel Roca, planteó este martes la necesidad de consolidar un proceso de unidad opositora mediante la aprobación de una ley de primarias abiertas, oficiales y vinculantes, que permita a los ciudadanos elegir a los candidatos de los bloques opositores de manera democrática y transparente.

“Es hora de que los políticos de siempre pongan su acción donde está su voz”, declaró Roca, aludiendo a líderes como Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina. Señaló que todos ellos tienen representación parlamentaria en la actual gestión y que es momento de que estos legisladores respalden una ley que formalice el proceso de primarias.

Roca advirtió que, de no aprobarse esta normativa, se impulsarán primarias ciudadanas digitales como alternativa, aunque aclaró que estas serían moralmente vinculantes, pero no oficiales. “La unidad se construye a partir de la voluntad del ciudadano. Si no quieren apoyar una ley de primarias vinculantes, tendrán que responderle a la población por qué no”, enfatizó.

El diputado también instó a los principales referentes de la oposición a priorizar la construcción de un bloque sólido, basado en la voluntad ciudadana, para enfrentar las próximas elecciones generales. “La unidad no puede quedarse en palabras al viento. Es hora de actuar y darle a los ciudadanos el poder de decidir”, concluyó.