Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el 4 de junio de 2022, los rumores sobre posibles romances han rondado a la cantante colombiana. Varios nombres del ámbito deportivo y del entretenimiento han sido vinculados a ella, desde el actor Tom Cruise hasta el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el jugador de la NBA Jimmy Butler.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Shakira abordó estas especulaciones con su característico sentido del humor y franqueza. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación amorosa, la artista comentó inicialmente de manera jocosa: “No estoy pensando en eso… ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?”.

Cuando le preguntaron si consideraba que esa postura podría cambiar en el futuro, respondió entre risas “Qué quieres que te diga, me gustan los hombres”. Luego, profundizó en dicha respuesta. “Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”, dijo.

Reflexiones y prioridades:

La cantante también reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante este período turbulento de su vida, que incluyó problemas legales con la Hacienda española y la preocupación por la salud de su padre. “Soy mucho menos frágil de lo que pensaba. A través de este proceso, me he hecho más fuerte de lo que creía”, afirmó Shakira. Desde que se mudó a Miami en 2023 junto a sus hijos Milan y Sasha, su enfoque está en disfrutar y avanzar en su carrera, especialmente preparándose para la gira mundial de su próximo álbum, “Las mujeres ya no lloran”.

Vía: Red Uno