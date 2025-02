El expresidente Evo Morales lanzó una advertencia este sábado durante una transmisión en vivo en Radio Kawsachun Coca, asegurando que si la Policía intenta detenerlo en el Trópico de Cochabamba, “va a correr sangre”. Estas declaraciones surgen luego de que la justicia le negara la apelación a su declaratoria de rebeldía, en el marco del proceso que enfrenta por trata y tráfico de personas.

“Gracias al Trópico no pueden detenernos. Aquí si quieren intervenir va a correr sangre, vamos a defendernos. Yo dije que no quiero a la gente 24 horas en vigilia, mejor me entregaré (…) Los dirigentes se enojaron, las bases han dicho hay que cuidar (a Evo). Respeto”, manifestó Morales, dejando entrever que cuenta con el respaldo de su entorno para evitar su captura.

El exmandatario considera que el proceso en su contra responde a una maniobra política para bloquear su postulación a las elecciones presidenciales de 2025. Según su versión, existe un intento de impedir su candidatura mediante procesos judiciales que él califica como “persecución política”.

Morales se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba, una zona donde cuenta con un respaldo de sectores cocaleros y organizaciones afines. Su mensaje fue interpretado por distintos sectores como un llamado a la resistencia ante cualquier intento de aprehensión, lo que genera preocupación sobre una posible escalada de tensiones.