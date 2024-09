El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lanzó fuertes acusaciones contra el expresidente Evo Morales, quien ha comenzado una marcha con el objetivo de ser nuevamente candidato a la presidencia de Bolivia. Según Montaño, Morales no tiene el derecho legal ni constitucional de postularse nuevamente, pues esto no constituye un derecho humano. Además, el ministro advirtió que la marcha de Morales no solo desafía las leyes, sino que también tiene un propósito violento y peligroso.

En declaraciones a los medios, Montaño aseguró que la marcha promovida por el exmandatario “busca bañarse en sangre de bolivianos”, señalando que las intenciones detrás de esta movilización son alarmantes y ponen en riesgo la paz social del país.

La candidatura de Evo Morales ha sido un tema de controversia desde su salida del poder en 2019, tras una crisis política que culminó en su renuncia y posterior exilio. El Tribunal Constitucional Plurinacional ya se ha pronunciado sobre los límites a la reelección, afirmando que no se puede considerar un derecho humano en el caso boliviano, argumento que ha sido respaldado por diversos sectores políticos y sociales.

Ante esta situación, Montaño hizo un llamado a la justicia boliviana para que tome cartas en el asunto, evitando así que el país entre en una nueva espiral de conflictos. Según el ministro, es imperativo que se respeten las leyes y se proteja la estabilidad del país ante las provocaciones de Morales y sus seguidores.

La sociedad boliviana se encuentra en un clima de tensión, y las declaraciones de Montaño reflejan la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que la marcha liderada por Evo Morales desencadene nuevos enfrentamientos. “No podemos permitir que alguien que ya ha tenido su oportunidad quiera volver al poder de esta manera”, concluyó el ministro.

La situación sigue siendo delicada y se espera que en los próximos días las autoridades judiciales y electorales del país se pronuncien sobre las acciones a seguir ante las intenciones del exmandatario.