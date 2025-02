El expresidente Evo Morales reaccionó de manera contundente a las recientes declaraciones del empresario Marcelo Claure, quien planteó la posibilidad de ofrecer un millón de dólares como recompensa por su captura. En su programa dominical, Morales calificó a Claure como “loco o tonto”, atribuyendo estos ataques a intereses frustrados relacionados con el litio.

“Yo no sé qué tiene Claure, ofrecer un millón de dólares para que me detengan. Matarme, envenenarme, mandarme preso a Estados Unidos y ahora al que detenga a Evo, un millón de dólares. Este tipo está loco o es tonto”, manifestó Morales, agregando que estas acciones reflejan la desesperación del empresario tras darse cuenta de que sus planes relacionados con el litio no prosperarán.

La polémica comenzó cuando Claure publicó en X (antes Twitter): ”¿Qué opinan si doy $us 1 millón de recompensa? Lo voy a pensar. ¿El gobierno de @LuchoXBolivia lo agarra o le tiemblan las piernas?”, lo que generó diversas reacciones en redes sociales y en el ámbito político.

Morales también aprovechó la ocasión para cuestionar la gestión de Claure en el Club Bolívar, asegurando que el empresario no realizó una verdadera inversión en el equipo paceño, sino que “privatizó su patrimonio”.

“Que yo sepa, creo que no invirtió nada. Más bien privatizó el patrimonio de Bolívar. Apoyamos a The Strongest con iluminación porque ese equipo no es privado. A Bolívar quería apoyar, pero no tiene ni cancha, esa cancha de Tembladerani es privatizada”, afirmó el expresidente.

Por su parte, Claure no ha respondido directamente a estas declaraciones, pero sus publicaciones recientes han mantenido un tono desafiante hacia las autoridades nacionales, señalando constantemente lo que considera errores de gestión y falta de transparencia en el país.

La controversia continúa escalando, mientras Morales asegura que no se dejará intimidar y Claure mantiene su postura crítica en redes sociales.