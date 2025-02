El diputado Walthy Egüez, en representación de la bancada de CREEMOS, denunció que el Gobierno de Luis Arce busca entregar los recursos naturales estratégicos del país sin importar las irregularidades detectadas en el proceso de concesión del litio.

“La entrega del litio no sería posible sin la complicidad de malos parlamentarios que, por 40 monedas de plata, traicionan a Bolivia. El pueblo no está de acuerdo con este contrato que solo beneficia a los intereses privados de China y no a los bolivianos”, afirmó Egüez.

En su declaración, el legislador también advirtió a la empresa CBC de China sobre los riesgos que enfrenta su inversión en Bolivia. Según Egüez, el contrato firmado bajo condiciones ventajosas para la firma asiática podría no ser respetado por un futuro gobierno, ya que la actual oposición no reconoce la legalidad de este acuerdo.

“El MAS quiere entregar nuestros recursos sin consultar a la población. Instamos a las empresas extranjeras a esperar al próximo gobierno, que representará verdaderamente los intereses de Bolivia. La explotación del litio debe ser transparente y en beneficio del país, no de acuerdos oscuros con intereses extranjeros”, señaló.

Egüez, junto a otros legisladores de oposición, exige paralizar el tratamiento de los contratos de concesión en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, hasta que se realice un proceso de socialización democrática en los nueve departamentos, especialmente en Potosí y Oruro, regiones directamente involucradas en la explotación del litio.

Ante la posibilidad de que el oficialismo apruebe el contrato con CBC en la sesión de este 6 de febrero de 2025, los diputados de oposición anunciaron que mantendrán una vigilia en el hemiciclo, buscando impedir cualquier intento de aprobación sin el debido consenso nacional.